Hertha BSC Mainz 05

Le lendemain de la Bundesliga, le vingt et unième, mesurera sa force au Hertha et le Mayence dans le Olympiastadion à 15h30 le samedi.

02/07/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il Hertha BSC affronte le vingt et unième jour du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir réussi un match nul contre lui Schalke 04 dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 20 matches disputés à ce jour, avec 24 buts en faveur et 34 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Mayence 05 n’a pas pu gagner à Bayern München lors de son dernier match (1-3), il espère donc terminer sa séquence et réorienter sa carrière en championnat.

Quant aux résultats en tant que local, Hertha BSC Il a réalisé des statistiques de trois victoires, cinq défaites et deux nuls en 10 matchs à domicile, il devra donc défendre très bien son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. En tant que visiteur, le Mayence 05 Il a remporté trois fois ses 10 matchs joués, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Hertha BSC.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés dans la maison de Hertha BSCEn fait, les chiffres montrent trois défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Hertha et le Mayence Dans ce tournoi, il s’est déroulé en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

En analysant le tableau de classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que le Hertha BSC Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de cinq points. Il Hertha BSC arrive à la rencontre en treizième position avec 23 points dans le casier. De son côté, le Mayence 05 Il compte 18 points et occupe la quinzième position du classement.