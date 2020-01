Hertha BSC Schalke 04

Vendredi prochain à Olympiastadion à 20h30, le Hertha et le Schalke au cours de la 20e journée de la Bundesliga.

Il Hertha BSC arrive avec enthousiasme au vingtième jour après avoir remporté le VfL Wolfsburg dans le Volkswagen Arena 1-2, avec des buts de Dodi Lukebakio et Jordan Torunarigha. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 19 matchs disputés à ce jour en Bundesliga et totalisent 34 buts contre 24 en faveur.

Côté visiteurs, le Schalke 04 Il a été battu 5-0 lors du dernier match contre lequel il a joué. Bayern München, il vient donc à la réunion avec la nécessité de regagner la victoire dans le domaine de Hertha BSC.

En référence aux résultats comme locaux, le Hertha BSC Il a gagné trois fois, il a perdu cinq fois et il a fait match nul une fois sur neuf matchs joués, ce qui donne plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. En tant que visiteur, le Schalke 04 Il a un équilibre de quatre victoires, trois défaites et deux matchs nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un rival qui a l’habitude de marquer des points à domicile, donc le Hertha BSC Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de la Hertha BSC et le solde est de neuf défaites et trois nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de Hertha. La dernière fois qu’ils ont Hertha et le Schalke Dans ce tournoi, c’était en août 2019 et le match s’est conclu par un résultat 3-0 pour les visiteurs.

En analysant le classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de 11 points sur le Hertha BSC. L’équipe de Jurgen Klinsmann arrive à la réunion en treizième position et avec 22 points avant la réunion. De son côté, le Schalke 04 Il compte 33 points et occupe la sixième position du classement.