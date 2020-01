Hertha, Klinsmann: “Félicitations au Bayern, nous faisons bien au premier semestre”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Le technicien de Berlin a pris la parole lors de la conférence de presse dans l’après-match du Herta-Bayern Munich Jurgen Klinsmann Il a analysé le match comme suit: “Félicitations au Bayern. Nous avons bien joué en première mi-temps, créant également des opportunités sur la contre-attaque. Mais ensuite, ils ont marqué le premier but et le penalty, ce qui a été un coup vraiment inattendu pour nous”.

LECCE-INTER 1-1 – Bâtons de 72 pi, Mancosu de 77 pi

Handanovic 6 – Pas très occupé, il ne peut rien faire contre la conclusion en deux temps de Mancosu.

Godin 6 – Il se voit à nouveau comme propriétaire et est également une valeur ajoutée pendant la phase de construction. Efficace dans les fermetures, assez rugueux. (A partir de 68 ‘6,5 bâtons …