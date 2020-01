Hesgoal Roma Juventus en streaming gratuit: le match en direct

ROME (3-4-2-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Lo. Pellegrini; Dzeko

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Roma Juventus en streaming gratuit: streaming en direct

ROME JUVENTUS HESGOAL – Roma-Juventus, course valable pour le report de la 19e journée de Serie A, sur le terrain de Stade olympique de Rome à partir de 20h45. La course sera retransmise en direct à la télévision ciel et visible sur les chaînes Sky Sport Uno et Sky Sport Serie A, évidemment disponibles en HD.

en streaming en direct gratuit, pour tous les abonnés Sky, Roma-Juventus sera visible grâce à la célèbre application Skygo qui vous permet de regarder tout le football pour PC, smartphone et tablette.

Alternative valable pour pouvoir voir Roma-Juventus TV en direct et streaming en direct, représenté par le service Maintenant Tv, plate-forme qui vous permet de voir tout le football de Serie A en achetant le package spécial.

SUIVEZ ROME-JUVENTUS LIVE LIVE, CLIQUEZ ICI