Hesgoal Udinese-Sassuolo, où regarder le match à la télévision et en streaming: Sky ou DAZN?

Duel de milieu de classement intéressant ce qui s’ouvrira dimanche en championnat Serie A entre Udinese et Sassuolo. Les deux équipes, bien que distantes de 2 points, vivent un moment différent. Les Frioulans sont dans une séquence de résultats positifs après leurs victoires à l’extérieur Lecce pour 0-1 et à la maison avec le Cagliari pour 2-1. Les Émiliens sont plutôt des vétérans de deux défaites consécutives remédiées contre Naples et Gênes les deux avec le résultat de 2-1.

Udinese-Sassuolo, où regarder la course en direct à la télévision et en streaming

HESGOAL UDINESE SASSUOLO – La course entre Udinese et Sassuolo, match valable le 19e jour de Serie A, se jouera à la Dacia Arena avec le coup d’envoi prévu à 12h30 le dimanche 12 janvier. La course sera retransmise en direct ruisselant sur DAZN. Alternativement, grâce aux accords récents entre la plateforme et ciel, la course sera également disponible sur la chaîne DAZN 1 du diffuseur satellite.

Udinese-Sassuolo, les formations probables

à Gotti il ne devrait pas y avoir trop de changements de composition de la victoire contre Lecce: classique 3-5-2 avec confirmation de De Paul et là devant Okaka et Nestorovski. De Zerbi il doit plutôt faire face à de lourdes absences résultant de blessures et de disqualifications. Pour le technicien neroverde un 4-2-3-1 avec Traoré, Djuricic et boga derrière Caputo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. entraîneur: Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Conseils; Toljian, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. entraîneur: De Zerbi

