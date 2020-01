Heure, date et chaîne du Real Madrid vs. Getafe LIVE par date 19 de LaLiga Santander à Alfonso Pérez | Directv

Nouvelle année, nouveau défi. Real Madrid et Getafe Ils affronteront AUJOURD’HUI (LIVE by DirecTV Sports) un jour de plus du tournoi espagnol, date 19 LaLiga Santander 2019-20 par Movistar Partidazo et Mitele Plus du Coliseum Alfonso Pérez de Madrid. Suivez tous les incidents de ce grand jeu qui n’auront pas la présence de Hazard, James ou Vázquez en raison de blessures ou encore en récupération et Zidane ne veut pas les risquer.

Seule la victoire contre Getafe vaut ce jour-là de la Liga Santander, car les points attribués à la date précédente obligent Zidane et compagnie à remporter la victoire et espèrent que leur grand rival, Barcelone, ne totalisera pas trois.

REAL MADRID VS. GETAFE: HORAIRES ET CANAUX DANS LE MONDE

James Rodríguez a été écarté pour réapparaître dans la boîte en merengue. (Photo: .) (Images Soccrates /)

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Depor.com Il vous offre la minute par minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Restez accro aussi sur la transmission et la narration des profils Twitter du Real Madrid et Getafe.

Il Real Madrid défie son absence de coup sûr début 2020 avec un derby exigeant au Alfonso Pérez Coliseum, devant un Getafe qui n’a perdu qu’une place en Liga contre Barcelone et qui teste les joueurs du Real Madrid, qui a clôturé l’année avec trois nuls et a établi le Super Coupe d’Espagne La bonne dynamique de l’équipe Zinedine Zidane a été tronquée lors des dernières rencontres de 2019.

Trois matchs nuls consécutifs, les deux derniers sans but, ont fait baisser l’euphorie du bon football avec des triomphes qui ont commencé à jouer. Getafe C’est le point de départ d’une année qui devrait faire oublier la précédente, convulsée avec trois techniciens et sans titres à mettre en bouche. Le début est associé à l’exigence. Ce sera un test pour la nouvelle Super Coupe d’Espagne, en Arabie Saoudite, pour un Real Madrid sans son étoile Eden Hazard.

Le Belge est toujours en baisse en janvier et Zidane devrait encore tricher avec Gareth Bale à la recherche de solutions à 180 minutes de jeu sans but. Le positif est qu’il ne correspondait pas, dans le classique du Camp Nou ou devant l’Athletic Club, un point qui est examiné dans Getafe sans la présence du patron derrière. Le capitaine Sergio Ramos doit rencontrer le match de pénalité pour l’accumulation de cartes.

Le Brésilien Militao sera choisi pour occuper sa place, avec Ferland Mendy sur le côté gauche tandis que Marcelo retrouve le tonus physique. Zidane récupère Casemiro au milieu du centre, ce qui lui permet de donner plus de voyage à son joueur de révélation, Fede Valverde. Tout indique une nouvelle substitution de Luka Modric, avec la figure d’Isco Alarcón à onze si l’entraîneur mise sur quatre milieux de terrain.

De son côté, le Getafe tentera de mettre fin à une séquence de sept ans sans gagner à Real Madrid pour retrouver le chemin de la victoire La Ligue et se battre à nouveau pour la quatrième place que possède l’Atlético de Madrid. C’était le sien jusqu’à ce qu’il tombe à Villarreal (1-0), dans un match qui est descendu du nuage et s’est terminé par une séquence de huit matchs officiels sans connaître la défaite.

La meilleure année de l’histoire du club présidé par Ángel Torres s’est terminée avec ce mauvais goût et 2020 veut bien démarrer, remportant le Real Madrid et montrant qu’ils peuvent battre l’un des grands. Il Getafe Il n’a pas gagné l’équipe blanche au Colisée Alfonso Pérez depuis 2012/13, lorsque le Portugais José Mourinho était sur le banc blanc et a perdu 2-1 face aux buts de Juan Valera et Abdel Barrada.

Depuis lors, Getafe il cumule quatre défaites et un nul, celui de la saison dernière dans un match sans but. Maintenant, dans une année historique, je vis dans trois compétitions et à un niveau élevé, il veut redonner la cloche. Pour ce faire, Bordalás devra faire face à deux victimes possibles, dont l’une est importante. Une gastro-entérite pourrait laisser de côté Jason Remeseiro, l’un des ses fixes.

De plus, le Brésilien Robert Kenedy, un de ses révulsifs pour révolutionner les secondes parties, n’a pas récupéré à cent pour cent l’inconfort physique. Le reste des onze, s’il n’y a pas de surprise, sera l’habituel Getafe en Ligue avec un nouveau combat à l’avant pour obtenir deux des trois positions en jeu: Jaime Mata, Jorge Molina et Ángel Rodríguez a du mal à ne pas s’asseoir sur le banc.

REAL MADRID VS. GETAFE: ALIGNEMENTS PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale et Benzema.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason ou Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata et Ángel.

