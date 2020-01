Heures d’ouverture et où voir le Levante

Afin d’avancer dans le calendrier prévu, le Lift et le Celtic of Vigo ils joueront un match intense dans ce jour 18 de LaLiga Santander. Donc, du Stade de la ville de Valence, les fans des deux équipes chanteront les hymnes de leurs équipes et égayeront leurs équipes combinées jusqu’au dernier moment.

19/12/2019

Act. 20/12/2019 à 11:22

CET

Esteban Garcia Marcos

De son côté, le Équipe valencienne Il joue à la maison, il a donc le facteur de cour convoité. Ils comptent avec 23 points et -4 dans le différentiel de buts. Des cinq derniers matchs, Ils en ont perdu trois et ont gagné. Donc, ils sont dans le numéro de position 10 sur 20

Avec 14 points et -11 dans le différentiel de buts, l’Azulón établi lors de ses cinq derniers matchs Il a tiré deux matchs et en a gagné un et perdu deux. L’équipe reste en dix-huitième position.

Nous pouvons profiter de la rencontre entre Levante et le celtique de Vigo du 18e jour de LaLiga Santander Dimanche 22 décembre à 18 h 30 Il sera diffusé en open via Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLiga.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé en Amérique latine.

Argentine ESPN3 South, ESPN Play South

République Dominicaine SportsMax 2, Sky HD, application SportsMax

Équateur ESPN Play South, ESPN3 South

Le sauveur Sky hd

Guinée équatoriale SL4G, SL2G, DStv Now, SuperSport 7 Africa, SuperSport 9 Africa

Guatemala Sky hd

Honduras Sky hd

Mexique Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky hd

Panama Sky hd

Paraguay ESPN Play South, ESPN3 South

Pérou ESPN3 South, ESPN Play South

Le Portugal Eleven Sports 2 Portugal

Port Riche SportsMax 2, application SportsMax

Espagne Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga

États Unis beIN SPORTS, beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay ESPN Play South, ESPN3 South