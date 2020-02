Heures d’ouverture, où voir l’Olympique de Lyon

Nous approchons de l’épicentre de la Ligue des champions, la cravate commence par assommer et ce premier match de la journée se jouera dans la Stade Groupama dans un duel entre les Lyon Olympique et Juventus.

Esteban García Marcos

Les statistiques parlent en faveur de l’ensemble de Turin. Les français ils ne connaissent pas la victoire contre le noir et blanc, quelque chose qui semble jouer aux dépens du Lyonnais, qui aura le facteur court.

On peut voir ce duel entre les Lyon Olympique et la Juventus ce mardi 26 février à 21 h 00. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar Champions League.

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international.

Argentine FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur Bolivie ESPN Play Sur, Fox Sports Cône Sud Chili ESPN Play South, FOX Play South, Fox Sports Southern Cone La Colombie Fox Sports Southern Cone, ESPN Play South, FOX Play South République Dominicaine Fox Sports North Cone, FOX Play North Équateur ESPN Play South, FOX Play South, Fox Sports Southern Cone L’Egypte beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT Le sauveur Fox Sports North Cone, FOX Play North Guatemala FOX Play North, Fox Sports North Cone Honduras FOX Play North, Fox Sports North Cone Mexique Fox Sports North Cone, FOX Play North Nicaragua FOX Play North, Fox Sports North Cone Panama Fox Sports North Cone, FOX Play North Paraguay Fox Sports Southern Cone, ESPN Play South Pérou Fox Sports Southern Cone, FOX Play South, ESPN Play South Le Portugal Eleven Sports 2 Portugal Espagne Mitele Plus, Movistar +, Movistar Champions League 1 Venezuela Fox Sports North Cone, ESPN Play South, FOX Play North