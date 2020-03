Heures et où voir Inter

Nous revenons avec la deuxième compétition européenne, ni plus ni moins que le Ligue Europa, la compétition continentale qui fait face aux cinquième et sixième places de chaque ligue européenne. Ils font face à des équipes d’une taille gigantesque, Manchester United, l’Inter de Milan, la Rome ou les équipes espagnoles, Getafe et le Séville. De son côté, l’Espanyol est tombé contre Wolverhampton après un match controversé en Cornellá. Le premier match de quart de finale de la Ligue Europa correspond à Getafe contre Inter. Il se tiendra à Giuseppe Meazza Le premier jour de cette étape.

03/08/2020 à 23:12

CET

Esteban García Marcos

Il Getafe Il fait la saison de sa vie, la vérité est qu’il présente un jeu bien meilleur que le Eurogeta du début du siècle. Grâce à cela, il a pu détruire un Ajax d’Amsterdam Cela sonnait comme un favori pour gagner cette compétition. Maintenant, il fait face à un Inter Milan ce qui pose un défi encore plus grand.

Nous pouvons profiter du jeu entre Getafe et le Inter dans Movistar + et Mitele Plus le Jeudi 12 mars à 21 h 00 de la nuit.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV.com, nous savons où le jeu sera diffusé à l’international.

