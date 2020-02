Heures et où voir la Huesca

Ce samedi, afin de continuer avec la date, le Huesca et le Estrémadure ils feront face à leur date avec La 30 Day of LaLiga Smartbank dans L’Alcoraz.

24/02/2020 à 18:28

CET

Ronald Goncalves

Dans le premier cas, les locaux dirigés par Míchel Sánchez se positionnent à la 4ème place du classement avec 46 points et +5 dans la différence de buts et, par conséquent, dans le domaine de la liguille. En ce sens, son record de records de ligue une défaite contre Rayo Vallecano (2-0), une victoire sur Almeria (3-2), une défaite contre Gérone (1-0) et une défaite contre la Ponferradina (3-1).

En ce qui concerne ses adversaires, L’équipe de Manuel Mosquera se situe à la douzième place du tableau avec 30 points et -12 dans le différentiel de buts, c’est-à-dire dans la zone de largage. De même, leurs records par ligue indiquent une victoire sur les Mirandés (3-2), un match nul avec la Ponferradina (0-0) une défaite contre Tenerife (4-2) et une victoire contre Lugo (1-0).

Le match entre le Huesca et le Estrémadure de la Jour 30 de LaLiga Smartbank 2019-2020 cela aura lieu samedi 29 Février à 16h00, et la réunion peut être vue en Espagne à travers Movistar Laliga 1, Movistar +, Mitele Plus.

LISTE DE TÉLÉVISION

Ceci est la liste des télévisions qui diffusent le jeu dans le monde entier (informations obtenues LiveSoccerTV.com):

Canada: beIN SPORTS CONNECT Canada International: YouTube Espagne: Movistar Laliga 1, Movistar +, Mitele Plus États-Unis: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA