Heures et où voir le Getafe

LaLiga Santander, l’une des catégories les plus prestigieuses du football mondial, approche jour numéro 27. Par conséquent, pour se conformer au calendrier stipulé, ils seront confrontés à la Getafe et le Celtic of Vigo. Le match se jouera dans le Colisée Alfonso Pérez de la ville de Madrid.

03/02/2020 à 00:22

CET

Esteban García Marcos

Le groupe local a actuellement 45 points et +12 dans le différentiel de buts. Pour cette raison Il est en quatrième position. Ils viennent battre Majorque par le minimum (0-1)

Les habitants, d’autre part, ont 25 points et son le différentiel de buts est de -12. Ainsi, l’ensemble reste dans le dix-septième position. Les Celtarras doivent gagner s’ils ne veulent pas finir dans la descente.

On peut regarder le match entre Getafe et la Celtic of Vigo le jour Samedi 7 mars 2020 à 21 h 00. Les chaînes qui le délivreront sont Mitele Plus, Movistar LaLiga et Movistar +. Par conséquent, il ne sera émis que fermé et un package de paiement est requis pour profiter du jeu.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV.com, nous savons où le jeu sera diffusé à l’international.

Argentine ESPN3 Sud Bolivie ESPN3 Sud Chili ESPN3 Sud La Colombie ESPN3 Sud Costa Rica Sky hd République Dominicaine Sky hd Équateur ESPN3 Sud Le sauveur Sky hd Guatemala Sky hd Honduras Sky hd Mexique Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Nicaragua Sky hd Panama Sky hd Paraguay ESPN3 Sud Pérou ESPN3 Sud Espagne Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus Uruguay ESPN3 Sud Venezuela ESPN3 Sud