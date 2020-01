Heures et où voir l’Eibar

Ce dimanche, afin de continuer avec la date, le Eibar et le Betis ils feront face à leur date avec Jour 22 de LaLiga Santander dans le Stade municipal d’Ipurúa.

28/01/2020

À 16 h 26

CET

Ronald Goncalves

Dans le premier cas, les locaux dirigés par José Luis Mendilibar sont positionnés à la 15ème place du classement à 23 pjusqu’à y -9 dans le différentiel de buts et donc entre le milieu de la table et la zone de largage. En ce sens, ses derniers affrontements reflètent une cravate avec Celta de Vigo (0-0), une victoire contre l’Atlético de Madrid (2-0), une défaite contre Valence (1-0) et une victoire sur Grenade (3-0).

En ce qui concerne ses adversaires, L’équipe de Rubi est située dans el dixième place dans le tableau avec 27 pjusqu’à y -4 dans le différentiel de buts, c’est-à-dire au milieu du classement. De même, son histoire récente par points de ligue une défaite contre Betis (1-0), une victoire contre la Real Sociedad (3-0) un match nul avec Deportivo Alavés (1-1) et une défaite contre l’Atlético de Madrid (2-1).

Le match entre le Eibar et le Betis de la 22e jour de LaLiga Santander 2019-2020 cela aura lieu Dimanche 2 février à 14 h 00, Et le match peut être vu en Espagne à travers but.

LISTE DE TÉLÉVISION

Ceci est la liste des télévisions qui diffusent le jeu dans le monde entier (informations obtenues LiveSoccerTV.com):

Argentine: ESPN3 Sud Bolivie: ESPN3 Sud Canada: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en espagnol, beIN Sports Canada Chili: ESPN3 Sud Colombie: ESPN3 Sud Costa Rica: Sky HD République dominicaine: SportsMax 2, Sky HD, SportsMax App Equateur: ESPN3 Sud El Salvador: Sky HD Guatemala: Sky HD Honduras: Sky HD International: Bet365, Facebook Live Mexico: Sky HD, Blue To Go Video Partout Nicaragua: Sky HD Panama: Sky HD Paraguay: ESPN3 Sud Pérou: ESPN3 Sud Porto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 Espagne: objectif Royaume-Uni: LaLigaTV, Premier Player HD États-Unis: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en espagnol Uruguay: ESPN3 South Venezuela: ESPN3 South