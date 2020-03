Heures et où voir les Leganés

LaLiga Santander Il s’agit de l’une des compétitions les plus suivies au monde. Des dizaines de pays retransmettent leurs affrontements en raison du niveau de concurrence très élevé qui y règne. Cette année, tout est plus serré, les leaders ne sont pas tellement et la moitié du tableau montre un combat sans quart pour tenter d’atteindre les positions européennes.

03/09/2020

À 10:12

CET

Esteban García Marcos

Avec cette perspective, nous atteignons le jour 28 de LaLiga Santander et ils feront face Leganés et Real Valladolid dans le Stade municipal de Butarque.

L’équipe locale a 23 points et -18 dans le différentiel de buts. Ils sont donc dans le dix-neuvième position trois points hors de la descente.

De leur côté, les visiteurs sont quinzième position avec 29 points et -10 dans le différentiel de buts. L’équipe castillane ne peut pas dormir sur les lauriers si elle ne veut pas faire naufrage dans la descente.

Le match entre Leganés et Real Valladolid cela aura lieu samedi 14 mars à 13 h 00. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLiga. Par conséquent, il est nécessaire de louer un package de paiement pour profiter de la réunion.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTv.com, nous savons où le match sera diffusé à l’international.

Espagne Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga

