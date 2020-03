“Heureux avec nos jeunes! Résultats? Grâce aux différentes composantes”

SORRENTO (NA). À la maison Sorrento Calcio, après les nombreux membres qui sont intervenus au cours de ces semaines d’arrêt en raison de l’urgence du coronavirus, le Président Giuseppe Cappiello qui analyse la situation à 360 °.

MOT AU NUMÉRO UN ROSSONERO

«Les joueurs sont calmes et respectent les règles imposées par le gouvernement, ils sont tous rentrés chez eux pour passer ces jours délicats avec leurs proches. En tant qu’entreprise, avant même le déclenchement de la pandémie, nous avions protégé nos membres, entre autres, j’étais opposé à la poursuite du championnat à huis clos. Au début, je suis sûr qu’ils auront une grande envie de bien faire, de s’entraîner et de jouer. “

ENTRE TIRER ET TRAVAILLER AVEC DES JEUNES

Je travaille avec des jeunes et je veux reprendre le plus tôt possible une saison à ce jour à cadrer: “Chaque hypothèse de guérison est aléatoire, tout est lié à l’épidémie et à son évolution, si nous parvenons à contenir l’infection, nous pouvons revenir à la normale le plus rapidement possible. Championnat? Vous devez terminer la saison régulièrement, à cet égard Sorrento est là et dans la course mais, avec les précautions nécessaires, vous devez recommencer à jouer avec les gens dans les tribunes. – précise Cappiello – Travailler avec des jeunes positifs? Nous sommes une entreprise qui investit dans la jeunesse, notre directeur Antonio Amodio est également un grand connaisseur du football des jeunes. Cette année, nous avons remporté plusieurs paris, dont Vitale et Pasqualino qui ont été appelés pour le tournoi de Viareggio et ont donné une grande satisfaction au club. – poursuit le président – Je me souviens également que notre formation junior est en tête du classement, à égalité avec Giugliano, autre motif de satisfaction qui confirme une fois de plus l’excellent travail réalisé par Amodio. Nous parlons d’un réalisateur talentueux, un jeune homme sur lequel nous avons beaucoup investi et qui a un flair incroyable pour les jeunes, il y a peu de bons comme lui “.

MAIURI ET CHIFFRES IMPORTANTS

Commentaire final sur le Technicien Maiuri et autres chiffres très importants de l’entreprise: «Au début de la saison, notre objectif n’était clairement pas les éliminatoires, mais maintenant nous y sommes et nous voulons jouer nos chances jusqu’à la fin. Mérites? Sans aucun doute, la plupart des mérites de cette course sont à attribuer également au technicien Maiuri, qui à mon avis pourrait et devrait s’entraîner dans des catégories supérieures. J’aime vraiment l’attitude de notre entraîneur pour faire ressortir le meilleur de chaque joueur, sa méthode socratique implique tout le monde et permet à l’équipe de montrer ce qu’elle ressent à l’entraînement dans le match. – conclut Cappiello – Je saisis cette occasion pour souligner que les excellents résultats obtenus jusqu’à présent sont également dus à de nombreuses autres figures qui tournent autour de l’équipe, je pense au secrétaire Franco Imperato qui est toujours proche de l’entreprise et à Michele Mauro qui est le moteur de tout ».