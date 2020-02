“Heureux pour De Vena. Il manque quelques points à Savoia. Messine? Là pour gagner”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Trouvez les trois points sur Savoia par M. Parlato, nette victoire contre un Licata qui a tenté en vain de récolter un résultat positif malgré les absences. Les blancs répondent donc à la victoire de Palerme, qui a battu les Cittanovese deux à zéro.

VICTOIRE MÉRITÉE ET SU DE VENA

A la fin de la course voici l’analyse du président d’honneur des blancs, Alfonso Mazzamauro: «Après une première phase d’étude, puis les garçons ont dominé le jeu, n’oublions pas que Licata est une équipe importante, malgré le fait qu’aujourd’hui elle avait des absences importantes, elle s’est avérée avoir des éléments valables. – déclaré numéro un du championnat Oplontini? Désolé pour les points perdus sur la route, mais aujourd’hui nous avons capitalisé sur ce que nous avons créé et je suis heureux pour le but de De Vena, il a enfin débloqué et je suis sûr qu’il sera le premier d’une longue série “.

GAGNEZ-LES TOUS DU PROCHAIN

En vue du prochain match: «Nous devons récupérer des points mais nous n’espérons pas les malheurs des autres, nous regardons notre maison et j’espère que le match avec Roccella n’était qu’une coïncidence. Désormais, nous ne pouvons plus nous permettre de faux pas, nous devons atteindre 10 victoires pour atteindre l’objectif. Messina? Parmi les quatre équipes les plus fortes du groupe, mais nous irons là-bas pour gagner. “