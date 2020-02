Hierro: “Les chiffres de Ramos ne sont pas courants”

L’ancien défenseur du Real Madrid et maintenant légende du club, Fernando Hierro, a fait part de ses réflexions sur les résultats de Sergio Ramos pour Madrid et l’équipe nationale espagnole. Hierro a parlé à l’AS et a félicité le capitaine du Real Madrid.

«Ce que Ramos fait en matière de notation n’est pas normal. Il est vrai que Koeman et moi avons parfois joué au milieu de terrain, donc nous avions de bons scores, mais ce que Ramos a fait au 21e siècle n’est tout simplement pas courant. Pique marque également une bonne quantité de buts, mais ce que Ramos a fait pour le Real Madrid et l’Espagne n’est pas normal », a déclaré Hierro, qui a entraîné Ramos lors de la Coupe du Monde FIFA 2018 et également en 2014-2015, lorsque Hierro était Entraîneur adjoint de Madrid.

Sergio Ramos a marqué 90 buts pour Madrid au cours des 15 saisons où il a été dans le club. De plus, il n’a commencé à prendre des pénalités qu’après le départ de Cristiano Ronaldo. Ramos a marqué six buts pour le Real cette saison et il est le deuxième meilleur buteur de l’équipe après Karim Benzema, une statistique impressionnante pour un défenseur central, qu’il prenne des sanctions ou non. En fait, sa précision sur le terrain est brillante, donc ses chiffres ne devraient pas être discutés.

Ramos aura 34 ans le mois prochain et le Real Madrid devra lui trouver un remplaçant le plus tôt possible, en termes de leadership, de présence défensive et de score.