Higuain à ses coéquipiers de la Juventus: “Je n’y retourne pas, pour moi la saison est finie”. Mais le faire lui coûterait vraiment trop cher Primapagina

Je n’y retourne pas, pour moi la saison est finie. Mot plus, mot moins, le concept ne change pas. Et c’est ce que Gonzalo Higuain aurait réitéré à certains coéquipiers, même après l’explosion du dossier sur l’axe Argentine-Italie. La Pipita est sur un pied de guerre, pas sur le pied de départ. Le traitement sur le marché qu’il a compris qu’il allait recevoir à nouveau est devenu la goutte fatidique capable de déborder le pot de sa patience, pour une histoire qui semblait destinée à se répéter une fois de plus. avec une troisième surprise se terminant après celle des deux derniers étés: en 2018, il a accepté l’option de Milan sans trop de conviction, en 2019 il ne voulait entendre aucune raison autre que la possibilité de rester en noir et blanc, maintenant il est prêt à affronter le choc.

LA DEMANDE – Le monde du football sait à quel point la famille Higuain sait tenir sa position lors des négociations, sans jamais prendre de mesures particulières envers l’autre partie. Le frère-manager Nicolas n’a affaire qu’à Gonzalo et Federico (également footballeur en MLS), il sait garder le cap et mener des guerres de position sans hâte ni peur. Le désir de rester en Argentine à ce stade peut également être une stratégie particulièrement violente pour atteindre ce qui est souhaité: une prolongation d’un contrat véritable et non tactique, un traitement en tant que protagoniste et non pas en tant que rôle de soutien, tant économique que technique. Aucun de ces aspects ne convainc la Juve, qui a de nouveau prévu la vente de Pipita, en supposant pour des mois une prolongation de contrat qui pourrait aider la direction de la Juventus à faciliter son départ ou au moins à limiter son poids dans le budget, pour le mieux ce qui pourrait être un bon réserve d’expérience dans le futur. Et puis la pensée Higuain est: si je dois être vendu, je ne reviens pas, que la société s’entend d’une manière ou d’une autre avec la rivière ou si quelque chose avec le Los Angeles Galaxy. Sans renoncer à un sou, la nouvelle entreprise pourrait l’embaucher avec un salaire réduit par rapport à l’actuel (7,5 millions nets plus de bonus, auxquels ajouter la part de gelée dans le récent accord et reportée à l’année prochaine), mais ce qui manque devra être également décaissé par une Juve , destiné dans ce cas uniquement à des accords jetables.

RETOUR OU PAS? – Il dit qu’il ne reviendra pas. Peut-être le pense-t-il vraiment, même si les communications avec le club à ce sujet ne sont pas encore arrivées, en attendant la convocation officielle de la Juventus. Mais sans permis et accords de bonne humeur pour parvenir à une conclusion, imaginer que Higuain puisse vraiment décider à la première personne de considérer sa saison comme terminée et donc son aventure en noir et blanc, semble difficile car cela lui coûterait cher: un compte est une résiliation consensuelle, un compte est un licenciement pour juste cause avec une réclamation potentielle en dommages et intérêts par le club. Nous n’en sommes qu’au début. Parce qu’entre dire et faire …