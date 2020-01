Higuaín et Dybala ont guidé la victoire de la Juventus en Coupe d’Italie »Pressfootball

Mercredi 15 janvier 2020

Avec un double du ‘Jewel’, plus un peu de Douglas Costa et un autre de ‘Pipita, le’ Vecchia Signora ‘a battu l’Udinese sans problèmes pour se qualifier pour les quarts de finale du concours italien. Maintenant, l’équipe de Turin attend que le vainqueur de Rome et de Parme rencontre son prochain adversaire.

Une performance dévastatrice a été celle de la Juventus à Turin. C’est que la «Vecchia Signora» n’a pas eu de gros inconvénients à l’emporter 4-0 sur l’Udinese au Juventus Stadium, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie, où il attend son rival.

Le match, largement dominé par la «Juve», avait les locaux en avance. A 16 ′ Gonzalo Higuaín, après une passe de Paulo Dybala, a réussi à ouvrir le compte pour diriger le triomphe du casting réalisé par Maurizio Sarri.

Peu avant une demi-heure de jeu, la ‘Joya’ (26 ′) se tenait devant le ballon pour changer une pénalité par but et prolonger l’avantage avant la pause. Peu de temps après avoir commencé le complément, le Cordoba est revenu s’inscrire au tableau de bord à 58 ′ pour marquer le troisième, après la passe de «Pipita».

Le triomphe s’est terminé en scellant Douglas Costa, qui à 61 ′ a changé un penalty par but pour mettre la finale 4-0 et éliminer l’Udinese sans laisser de doutes, une image qui malgré les tentatives, peu pouvait être fait pour raccourcir les distances en le marqueur.

La Juventus attend maintenant son prochain adversaire en quart de finale pour la Copa Italia, une rivale qui sortira du duel entre Rome et Parme, qui se jouera ce jeudi 16 janvier.