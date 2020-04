Gonzalo Higuain pourrait avoir les jours numérotés dans le Juventus. Comme l’a rapporté le “ Corriere di Torino ”, la Pipita n’entre pas dans les plans futurs de l’équipe de Turin, qui a décidé de la vendre pour alléger le budget et chercher un attaquant plus jeune avec un profil différent.

La Juve aimerait vendre à Higuain avant l’expiration de votre contrat en juin 2021, ou renouvelez-le afin de ne pas le perdre à un coût nul en un an.

04/05/2020

Agir à 22h12

CEST

