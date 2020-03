Higuain, Khedira et Pjanic arrêtent la quarantaine. Voici comment ça s’est passé et la position de la Juve

TORINO. Pas même une urgence nationale (un monde pour honorer la vérité) ne parvient à maintenir notre football, mais surtout qui le raconte, loin des controverses inutiles et définitivement hors de propos compte tenu du moment qui traverse le pays. Il y a quelques heures, la nouvelle de “l’évasion” de Gonzalo Higuain de la quarantaine dans laquelle plus de 120 employés de la Juventus se sont rencontrés après la positivité de Rugani et Matuidi.

PROCHE DE VOS AMANTS

L’attaquant argentin est en fait retourné en Argentine, pour retrouver sa famille et aider sa mère malade. Même sort pour Miralem Pjanic et Sami Khedira qui, négatifs à l’écouvillon et passés la première semaine de quarantaine, ils ont reçu l’entreprise ok pour retourner dans leurs familles dans un moment très délicat. Auparavant, c’était Ronaldo qui accueillait le groupe, pour aller voir sa mère à Madère. Tous les membres en question avaient préalablement notifié à la Juventus, donc des permis certifiés après les contrôles médicaux appropriés que la situation requiert.