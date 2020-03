Higuain, Khedira, Pjanic peuvent bouger et nous ne pouvons pas: les footballeurs ne sont pas des citoyens comme les autres | Primapagina

Pourquoi Higuain, Khedira, Pjanic oui et nous non? Ce n’est pas l’article dans lequel nous allons prendre position ou juger du comportement des trois joueurs de la Juventus, fuyant l’Italie pour des raisons familiales, pourtant jugés valables par les autorités. Considérant comme le dernier jour de contact avec Daniele Rugani celui de la dernière formation (mardi 10 mars) avant l’annonce de sa positivité (mercredi 11 mars), plutôt essayons de comprendre pourquoi le départ des trois joueurs de la Juventus a été possible, malgré l’ordonnance du ministère de la Santé: “Les autorités sanitaires territoriales compétentes sont tenues d’appliquer la mesure de quarantaine avec surveillance active, pendant quatorze jours, aux personnes qui ont eu des contacts étroits avec des cas confirmés de maladie infectieuse à Covid-19”. En premier lieu, donc, Higuain-Khedira-Pjanic oui et nous ne le faisons pas, car par rapport à des situations similaires mais dans le monde réel, une décision a été prise en amont qui le permet: celle imposée aux 121 Juve après la positivité de Daniele Rugani ce n’était pas une “quarantaine”, à tel point que dans le communiqué de presse officiel, la société Juventus a parlé d ‘”isolement volontaire du domicile”. Le contact entre les joueurs n’est donc évidemment pas considéré comme “direct”, ou une erreur a été commise. CLÉ 2 – Pourquoi Higuain, Khedira, Pjanic oui et nous non? La même question mérite au moins une autre interprétation et une autre réponse. Le plus lié à la santé et à ce contexte d’urgence. Une personne “normale” (si le terme est accordé), si en contact direct avec une autre personne testée positive pour le Coronavirus, elle doit rester en quarantaine (ou en isolement …) pendant quatorze jours, en l’absence de symptômes il n’a pas accès au contrôle de l’écouvillon et doivent donc tous attendre qu’ils soient sûrs de la non-contagion, de leur propre sécurité et de celle des autres. Les joueurs, dans ce cas de la Juve, ont plutôt fabriqué le désormais célèbre tampon après une semaine, bien qu’ils soient asymptomatiques, après avoir attendu le temps nécessaire prévu par l’incubation (3-7 jours) le résultat négatif est donc considéré comme définitif ou presque définitif. Tampon négatif, autocertification considérée comme valide, feu vert pour changer de pays. Alors pourquoi Higuain, Khedira, Pjanic oui et nous non? Bref, extrême et sans vouloir glisser dans les provocations: parce que ce sont des footballeurs, nous ne le sommes pas.