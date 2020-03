Higuaín se joint aux dons: “Montrons que nous sommes unis”

L’Argentin Gonzalo Higuaín, attaquant de la Juventus Turin, a rejoint les dons ce jeudi pour soutenir les hôpitaux du Piémont dans la lutte contre le coronavirus et a encouragé de nombreux citoyens à se rassembler pour démontrer que “nous sommes plus unis que jamais”.

19/03/2020 à 16:02

CET

EFE

“Bonjour, je m’appelle Gonzalo Higuaín et je voulais vous informer que, avec la Juventus, je contribue également à collecter des fonds pour tous les hôpitaux du Piémont et de Turin”Higuain a déclaré dans une vidéo publiée par les réseaux sociaux de l’équipe de Turin. “Vous le faites aussi parce que même si nous sommes séparés, c’est une façon de montrer que nous sommes tous plus unis que jamais”, a ajouté l’attaquant argentin.

La “Pipita” a ainsi rejoint l’initiative dite “Séparée mais unie” promue par la Juventus à travers la plateforme “Gofundme”, qui a déjà levé 425 000 euros pour aider dans la lutte contre le coronavirus. Au cours des derniers jours, de nombreux footballeurs et clubs ont participé à des dons caritatifs, la Juventus, Milan, l’Inter Milan, Naples ou Rome apportant leur contribution.

En outre, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, avec sa famille, propriétaire de sociétés telles que Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari ou CNH Industrial, a fait un don de 10 millions d’euros, en plus des appareils sanitaires, à la protection civile italienne.