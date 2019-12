Histoires de Noël: Sam Bartram, le gardien laissé seul dans un match à cause du brouillard du reste du monde

De ces histoires qui transcendent le temps et dont on se souvient encore plus avec le passage. Aujourd'hui, cela semble déjà peu probable, mais une fois que les matchs de football officiels ont été joués au milieu de Noël. En Angleterre, par exemple, avant la Premier League comme nous le savons, il y a eu un événement très particulier en décembre 1937, où la météo a joué un tour à un gardien de but.

La veille de Noël cette année-là, la Grande-Bretagne s'est réveillée dans un épais brouillard et de nombreuses fêtes ont dû être suspendues. Sauf celui qui a fait face à la Chelsea contre Charlton Athletic à Stamford Bridge. Malgré les mauvaises conditions du temps, la première mi-temps s'est soldée par un but.

Cependant, pour la seconde moitié, il a été convenu que la fête ne pouvait pas continuer, car la brume londonienne commençait à s'aggraver et rien ne pouvait être vu. Ainsi, tous ont accepté de ne pas poursuivre le match, même si les joueurs étaient déjà situés sur le terrain de jeu.

Tout le monde a retiré, sauf un, le gardien de but de Charlton Sam Bartram, qui ne pouvait pas voir les tribunes. De plus, il ne pouvait pas voir quand ses coéquipiers avaient attaqué. Ils n'ont réapparu que lorsque Chelsea a attaqué.

Sam Bartram, le gardien qui est resté seul pendant 15 minutes dans le brouillard.

"Les garçons doivent battre ces garçons», A déclaré le gardien de but dans un instant, car 15 minutes de la seconde mi-temps s'étaient écoulées! et il ne savait rien de ses coéquipiers.

"Chaque fois que je voyais de moins en moins de joueurs. J'étais sûr que nous avions dominé le match mais il semblait évident que nous n'avions pas marqué de but, car mes coéquipiers étaient revenus à leurs positions de défense et j'aurais vu l'un d'eux. Aucun cri de célébration n'a été entendu"Il a écrit Bartram dans son autobiographie.

Et donc le gardien de but l'a dépensé pendant plusieurs minutes. Sans bouger de son arc et sans savoir ce qui se passait. J'étais clair que je devrais rester là parce que je pensais que le jeu était toujours en cours.

Jusqu'à ce qu'un policier apparaisse. "Que fais-tu ici encore?", l'officier déconcerté a demandé au gardien de Charlton. «Ils ont arrêté le match il y a une quinzaine de minutes! Le stade est complètement vide!"

Sam Bartram Il est retourné au vestiaire. Là, il a trouvé tous ses compagnons déjà changés et «morts» de rire sur ce qui s'était passé. Bien que s'il y ait quelque chose pour reconnaître le joueur avec plus de matchs (623) avec Charlton, il n'est jamais parti.

