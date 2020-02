Hodgson affirme que les vacances d’hiver ont donné une impulsion vitale au palais

Date de publication: samedi 22 février 2020 7:08

Crystal Palace directeur Roy Hodgson senti que la pause de mi-saison en Premier League les avait aidés à Victoire 1-0 sur Newcastle, leur première victoire en 2020.

Le brillant coup franc de Patrick Van Aanholt à la 45e minute a fait la différence entre les deux clubs, même si les Eagles auraient ajouté à leur décompte si le gardien Martin Dubravka n’était pas en si bonne forme.

Il a effectué des arrêts clés pour refuser Gary Cahill et Scott Dann en première mi-temps, tandis que Jordan Ayew n’a pas réussi à atteindre l’objectif que méritait sa performance.

Après avoir perdu contre Everton le 8 février, les joueurs de Palace ont pu profiter de temps d’arrêt avant de reprendre l’entraînement cette semaine avec un rebond dans leur démarche.

“Cela a aidé”, a déclaré Hodgson. «Nous avons utilisé la pause de mi-saison pour ce à quoi elle était destinée. Nous n’avons pas essayé de continuer à les marteler sur les schémas de jeu et les choses sur lesquelles nous travaillons tous les jours.

«Nous avons encouragé les joueurs à emmener la femme et à emmener la famille et à oublier le football.

«Bien sûr, nous leur avons donné un programme d’entraînement physique, mais ils le voulaient. Comme les joueurs de football professionnels sont aujourd’hui, ils ne vous auraient pas remercié d’avoir dit de ne rien faire.

«Ils frappaient à la porte et demandaient ce que nous devrions faire de la course, à quelle fréquence devrais-je aller au gymnase, nous leur avons donc donné cela et je pense qu’ils l’ont tous suivi avec diligence.

«Quand ils sont revenus, il y a eu un rebond dans la démarche de tout le monde et notre entraînement cette semaine a été vraiment, vraiment bon. Je pensais que cela se voyait dans certains de nos mouvements. »

Palace était la meilleure équipe depuis le début, mais n’a trouvé la percée qu’à la mi-temps.

Van Aanholt s’est enroulé autour du mur et a marqué pour mettre fin à la longue attente des Eagles pour un but en première mi-temps à Selhurst Park – une course qui remonte au 28 septembre.

Hodgson devrait signer un nouveau contrat sous peu, c’était la réponse parfaite à une séquence de trois défaites et alors qu’ils sont maintenant à neuf points au-dessus de la zone de relégation, le joueur de 72 ans ne se laisse pas emporter par un voyage vers ses rivaux Brighton ensuite.

Il a ajouté: «C’est un jeu très important et nous devons essayer de reproduire cette performance parce que nous n’allons pas être en sécurité tant que l’écart entre nous et l’équipe qui se situe en troisième position est si grand, ils ne peuvent pas nous attraper. “

