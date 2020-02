Hodgson exhorte Crystal Palace à conserver sa confiance dans la moitié supérieure

Date de publication: vendredi 21 février 2020 5:08

Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a soutenu les attaquants de son équipe pour mener une résurgence de leur saison, alors qu’ils se préparent à affronter Newcastle samedi.

Les deux clubs se sont battus devant le but cette saison, les Eagles n’ayant trouvé le filet que 23 fois en 26 matches de Premier League.

Newcastle de Steve Bruce n’a fait que légèrement mieux, marquant un de plus que Palace dans l’élite de ce trimestre, mais la paire détient un sain avantage sur les trois derniers en raison de ses prouesses défensives.

“La plupart des matchs semblent être 1-0 ou 2-0 et je ne vois aucun événement particulier à l’horizon suggérer que ce ne sera pas ce type de match”, a déclaré Hodgson aux journalistes lors d’une conférence de presse.

“Les deux équipes savent comment défendre et les deux équipes sont pleinement conscientes qu’une fois que vous concédez un but, il est très difficile de marquer à l’autre bout.”

Palais ont marqué le moins de points dans la division et sont pourtant 14e, avec un coussin de six points sur West Ham – qui est 18e – et à seulement quatre points d’Arsenal en 10e.

L’attaquant Cenk Tosun sera de retour samedi et, pour la première fois depuis longtemps, Hodgson aura une véritable compétition en attaque avec Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Christian Benteke, Andros Townsend, Max Meyer et l’attaquant prêté d’Everton tous en lice pour une couchette de départ.

“Nous avons la puissance de feu pour marquer plus de buts que nous n’en avons jusqu’à présent”, a ajouté Hodgson.

«Nous avons si bien commencé et les freins ont été serrés, notamment en raison de blessures et en partie de malheur.

“À un moment où nous volions haut, nous espérions terminer dans la moitié supérieure et, pour le moment, je ne vois aucune raison pour laquelle nous devrions abandonner cet espoir.”

Le retour de Tosun et de Martin Kelly après des blessures aux ischio-jambiers et aux mollets stimule respectivement les hôtes, mais James Tomkins et Mamadou Sakho sont toujours en dehors des problèmes aux ischio-jambiers tandis que Jeffrey Schlupp n’est pas assez en forme pour figurer après son retour à l’entraînement cette semaine après un problème avec sa hanche .

La maladie a touché deux joueurs, mais Hodgson pourrait toujours faire appel au duo non spécifié contre les Magpies.

Jeudi, le président Steve Parish s’est adressé au site officiel du palais et a confirmé que le club “avait présenté à Roy un contrat” ​​pour le garder à Selhurst Park cet été, lorsque son contrat actuel expire.

Après le début des discussions plus tôt dans la saison, Hodgson devrait officiellement mettre le stylo sur papier sous peu.