Hodgson inflexible que sa position de patron de Crystal Palace n’est pas menacée

Date de publication: vendredi 7 février 2020 9:54

Roy Hodgson a démenti les spéculations selon lesquelles il pourrait quitter Crystal Palace pour leur manque d’activité sur le marché des transferts.



Le 72 ans a été nommé manager en septembre 2017 et son contrat actuel expire à la fin de la saison.

Plus tôt dans la campagne, il semblait une formalité pour l’ancien patron de l’Angleterre, Hodgson, de continuer son travail à Selhurst Park, mais peu de mises à jour au cours des derniers mois ont alimenté les discussions qu’il pourrait quitter cet été.

Un mercato décevant en janvier, où seul Cenk Tosun a été signé en prêt d’Everton, a entraîné une augmentation de la spéculation.

Mais avant le voyage de samedi à Goodison Park, Hodgson a déclaré: «Le fait est que le président et moi avons eu des discussions très positives au cours de la semaine.

«Je n’ai aucune raison de douter que les intentions du club soient maintenant différentes de ce qu’elles étaient: me demander de rester.

“J’aurai d’autres discussions dans les prochains jours et nous verrons où cela mène.”

La poursuite échouée de la date limite du défenseur latéral de West Brom, Nathan Ferguson, a frustré de nombreux fans du Palace, mais Hodgson a insisté sur le fait que tout le monde au club est à bord de ce qui doit se produire pour aller de l’avant au parc Selhurst.

Il a ajouté: «J’ai dit la semaine dernière, avant le match de Sheffield United, il n’y avait aucune raison de douter de l’intention du club de vouloir que je reste. Je ne pense toujours pas que cela devrait être mis en doute.

«En ce qui concerne les transferts et les fenêtres de transfert, le dernier a été un peu décevant, notamment parce que nous pensions être sur le point d’acquérir un jeune arrière droit à Ferguson, qui a échoué car il a besoin d’une opération.

«Si cela s’était produit, ce serait de toute façon beaucoup plus positif. Deuxièmement, il n’y a pas de divergence d’opinion sur ce qui doit être fait.

“Il s’agit simplement de trouver le bon moyen d’obtenir les signatures. C’est beaucoup plus difficile. Il est très facile de parler d’objectifs et de recrutement, mais il est beaucoup plus difficile de trouver les joueurs dont vous avez vraiment besoin. C’est quelque chose qui nous touche tous.

«Ce n’est pas moi contre quiconque. Nous sommes tous dans le même bateau et nous essayons tous de faire partie de l’équipe, mais de la compléter d’une manière qui fera de nous une unité plus forte. »

Palace sera privé de son frère Tosun pour le coup d’envoi de samedi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais il n’aurait pas pu affronter son club parent.

Martin Kelly (veau), Mamadou Sakho (ischio-jambiers) et Jeffrey Schlupp (hanche) seront également absents pour le choc avec les hommes de Carlo Ancelotti.

Depuis que l’Italien a pris le relais fin décembre, Everton a remporté quatre de ses huit matchs en charge toutes compétitions confondues.

La relation de Hodgson avec le patron des Toffees remonte à près de 30 ans, il a déclaré: «Je le considère comme un ami.

«Je le connais depuis très longtemps, même depuis l’époque où il travaillait avec Arrigo Sacchi en équipe nationale. Je ne suis pas surpris que ça se soit bien passé.

«C’était un rendez-vous intelligent, quelqu’un avec son expérience et son talent d’entraîneur va évidemment réussir partout où il va.

«Everton a décidé que c’était le bon moment pour l’embarquer et ont été récompensés par les résultats et la façon dont les joueurs lui ont répondu. J’ai hâte de le voir. “