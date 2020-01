Hodgson ne cache pas la prochaine cible du palais; explique l’ajout de Tosun

Date de publication: vendredi 10 janvier 2020 5:14

Roy Hodgson a révélé que la nouvelle signature de Crystal Palace, Cenk Tosun, était sur le radar du club depuis deux ans – alors qu’il a les yeux sur un autre ajout.



Les Eagles ont annoncé l’ajout de Tosun vendredi sur un accord jusqu’à la fin de la saison et il pourrait faire ses débuts à domicile samedi avec Arsenal.

Palace était là pour l’international turc de 28 ans il y a quelques fenêtres de transfert, mais a perdu contre Everton.

Tosun a eu du mal à reproduire son excellente forme pour Besiktas à Goodison Park, avec l’attaquant au filet 10 fois en 51 apparitions pour les Toffees.

“Il y a deux ans maintenant, alors que nous cherchions à améliorer notre force de frappe, le nom de Cenk est apparu et il a été fortement repéré”, a déclaré Hodgson.

«Nous voulions vraiment le signer, mais Everton a remporté la course pour sa signature, donc c’est bien maintenant d’avoir une seconde bouchée de cerise, surtout à un moment où nous avons désespérément besoin d’améliorer notre force de frappe.

«Nous sentons que nous le connaissons et ce qu’il peut faire et quelles qualités il apportera. Dans une certaine mesure, nous pensons qu’il aurait pu être un joueur de Palace beaucoup plus tôt. »

Seul Watford a marqué moins de buts en Premier League cette saison que Palace, qui n’a réussi que 19 en 21 matchs malgré sa position dans la moitié supérieure du tableau.

Hodgson espère que l’arrivée de Tosun allégera le fardeau de Jordan Ayew et Wilfried Zaha, qui ont respectivement cinq et trois buts cette saison.

L’ancien patron de l’Angleterre a ajouté: «Il prétend être dans l’équipe. Je suis reconnaissant à Everton et Palace d’avoir fait en sorte que cela soit fait si rapidement pour le rendre disponible car nous avons encore huit joueurs indisponibles.

“Il est plein d’enthousiasme car il n’a pas vu beaucoup de temps de jeu à Everton et est désespéré de se rendre sur le terrain pour montrer ce qu’il peut faire, en particulier avec les euros à venir.”

On s’attend à ce que Tosun soit le premier de plusieurs arrivées à SE25 au cours de la fenêtre de transfert de janvier, avec l’arrière droit de Hodgson, les arrière droit des Spurs, Kyle Walker-Peters, signera ce mois-ci.

Un accord de prêt a été envisagé depuis l’été dernier et Palace a désespérément besoin de plus de couverture dans les zones arrière, avec Joel Ward (genou) et Patrick Van Aanholt (ischio-jambiers) blessés.

“Je suis optimiste et j’espère que nous pourrons faire venir Kyle ici, mais je n’ai aucune mise à jour sur la situation”, a-t-il ajouté.

“Je ne suis pas prêt à nier non plus que ces discussions aient lieu et je garde bon espoir que nous pourrons le faire venir car il est un jeune joueur très talentueux et nous bénéficierons de ses services.”

Hodgson a rejeté les affirmations selon lesquelles le Bayern Munich avait fait une offre de prêt pour Zaha cette semaine et a également révélé que le talisman serait apte à faire face à Arsenal.

Les Gunners étaient intéressés par l’international ivoirien lors du dernier mercato, mais n’a pas réussi à égaler l’évaluation de Palace et en fait voyager à travers Londres assis en dessous des hôtes en 10e.

L’arrivée de Mikel Arteta le mois dernier a cependant stimulé Arsenal, qui a remporté des matchs consécutifs sous l’Espagnol.

“Nous sommes conscients qu’Arsenal est dans une bonne forme et semble être soutenu par Mikel qui arrive et nous devrons être prêts pour cela”, a déclaré Hodgson.