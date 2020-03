Hodgson respecterait l’interdiction de la Premier League des plus de 70 ans

Date de publication: samedi 7 mars 2020 7:12

Roy Hodgson a insisté sur le fait qu’il ne s’est jamais senti en meilleure santé et qu’il n’a pas peur de la menace du coronavirus après que Crystal Palace a célébré son nouveau contrat d’un an avec victoire sur Watford pour garantir pratiquement la survie de la Premier League.

Jordan Ayew a attrapé le seul but d’une rencontre décousue à Selhurst Park pour en faire trois victoires consécutives pour les Eagles et les amener à 39 points.

Vendredi, après avoir signé un nouvel accord, c’était le moyen idéal de porter un toast à l’homme de 72 ans prolongeant son séjour au Palace Club de l’enfance jusqu’en 2021.

Il a été dit à Hodgson, cependant, que l’épidémie actuelle de coronavirus pourrait l’interdire temporairement d’être dans la pirogue pour les matchs, les organes directeurs sportifs et les diffuseurs étant convoqués à une réunion du gouvernement lundi pour discuter de l’impact que le virus pourrait avoir sur le calendrier sportif.

Une éventualité envisagée serait d’interdire aux plus de 70 ans d’assister aux matchs, mais le patron du Palais a déclaré: «Quelle que soit la décision prise, vous devez vous y conformer.

«Nous vivons dans une démocratie et nous sommes tous des citoyens respectueux des lois. Je m’en inquiéterai le moment venu.

«Il est certain que je ne me suis jamais senti aussi sain et heureux avec l’environnement dans lequel je me trouve, en termes de santé, à une époque où les gens posent des questions sur l’environnement. Je pense que je suis au meilleur endroit possible. »

Hodgson a ajouté: «Je dois dire que ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Je suppose qu’ils pensent que pour nous protéger parce que d’après ce que j’ai entendu et lu, ce sont les personnes âgées qui sont le plus à risque, mais je me sens certainement en très bonne santé.

«Les choses que nous faisons au club me garderont beaucoup plus en santé que le gars moyen, en particulier le gars moyen qui passe beaucoup de temps sur le tube tous les jours.

«Je dois dire que je n’ai aucune crainte à cet égard, mais ce que nous faisons en ce moment est de nous assurer que nous faisons de notre mieux pour respecter les directives et les choses qui pourraient être faites.

«Nous avons des nettoyeurs qui parcourent le terrain d’entraînement tout le temps, nous avons tout désinfecté, nous nous lavons les mains partout, les joueurs ne se serrent plus la main ou ne se font pas de câlins, nous faisons donc tout ce qui est à faire.

«Mais l’analyse finale sera entre les mains du gouvernement, qui prendra la décision au nom du pays. Je ne savais pas que c’était les personnes âgées qui propageaient le virus, je pensais juste que c’était nous qui risquions. “

La frappe de Ayew à la 28e minute, après le bon travail de Wilfried Zaha, Christian Benteke et James McArthur, s’est heurtée à la fin du jeu, Watford ayant bien démarré une semaine après avoir assommé Liverpool.

Le gardien du Palais Vicente Guaita n’a pas été trop inquiété, mais a dû faire des arrêts pour nier Abdoulaye Doucoure et Troy Deeney.

La victoire place les Eagles 12 points au-dessus de Watford, qui ne sont qu’à l’extérieur de la zone de relégation à la différence de buts.

Le patron Nigel Pearson a déclaré: «Le résultat ne s’est pas déroulé comme nous le voulions à coup sûr.

«Je pense que nous avons plutôt bien joué et c’était une occasion manquée à certains égards en raison de notre incapacité à être décisif devant le but.

«Pour revenir sur le match, je pensais que nous avions plutôt bien joué et que nous avions des chances d’aller de l’avant en première période.

«Nous regrettons ces occasions manquées et le but que nous avons concédé était celui avec lequel nous aurions pu faire mieux.

“Aujourd’hui est une occasion manquée de gagner plus de points parce que je pense que nous avons fait assez en termes de performances pour repartir avec au moins un point.”

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.