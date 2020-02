Hoffenheim 2 – 1 Bayern Leverkusen

Il Hoffenheim ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-1 contre le Leverkusen ce samedi dans le Prezero Arena. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Hoffenheim Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 0-3 contre le Werder Bremen. Côté visiteurs, le Bayern Leverkusen gagné à Fortuna Düsseldorf dans son fief 3-0 et auparavant il le faisait aussi à la maison, avant le Paderborn 1-4 et cumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe de Sinsheim est septième à la fin de la partie, tandis que le Leverkusen C’est le cinquième.

02/01/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Le match a commencé de manière imbattable pour le groupe de Leverkusen, qui a pris un peu d’avance Moussa Diaby à 11 minutes. L’équipe de Sinsheim a mis la cravate à travers un but de Andrej Kramaric à la minute 23. Après cela, la première période s’est terminée avec un résultat de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour lui Hoffenheim, qui a tourné la lumière dans le but de Robert Skov à 65 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Sargis Adamyan, Florian Grillitsch et Ermin Bicakcic remplacer Munas Dabbur, Christoph Baumgartner et Sargis Adamyan, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Leon Bailey, Nobodym Amiri et Lucas Alario, qui est entré par Karim Bellarabi, Julian Baumgartlinger et Daley Sinkgraven.

Au cours des 90 minutes de réunion, six cartes au total ont été vues. Par le Hoffenheim l’arbitre sanctionné jaune Christoph Baumgartner, Sebastian Rudy et Philipp Pentkealors que dans l’équipe de Leverkusen réprimandé Kerem Demirbay et Lars Bender et avec du rouge à Kerem Demirbay (2 jaunes).

Avec ces trois points, le Hoffenheim Il s’est classé septième avec 33 points, tandis que l’équipe dirigée par Peter Bosz Il était en cinquième place avec 34 points, au lieu d’accéder à la Ligue Europa, à la fin du match.

Le prochain engagement de la Bundesliga pour Hoffenheim c’est contre lui SC Freiburgtandis que le Bayern Leverkusen fera face à la Borussia Dortmund.

Fiche techniqueHoffenheim:Philipp Pentke, Kevin Akpoguma, Benjamin Hubner, Stefan Posch, Pavel Kaderabek, Sebastian Rudy, Christoph Baumgartner (Florian Grillitsch, min.66), Diadie Samassekou, Robert Skov, Andrej Kramaric et Munas Dabbur (Sargis Adamyan, min.60)Bayern Leverkusen:Lucas Hradecky, Lars Bender, Sven Bender, Jonathan Tah, Daley Sinkgraven (Lucas Alario, min.74), Karim Bellarabi (Leon Bailey, min.46), Julian Baumgartlinger (Nobodym Amiri, min.74), Kerem Demirbay, Kai Havertz , Moussa Diaby et Kevin VollandStade:Prezero ArenaButs:Moussa Diaby (0-1, min. 11), Andrej Kramaric (1-1, min. 23) et Robert Skov (2-1, min. 65)