Hoffenheim 2 – 3 VfL Wolfsburg

Il Wolfsburg il a joué et gagné 2-3 en tant que visiteur le match de samedi dernier dans la Prezero Arena. Il Hoffenheim est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre SC Freiburg par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le VfL Wolfsburg récolté un match nul à un devant Fortuna Düsseldorf, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce bon résultat, l’ensemble Wolfsburgues est neuvième, tandis que le Hoffenheim est huitième à la fin du match.

15/02/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première partie du jeu a commencé positivement pour l’équipe de Wolfsburgués, qui a créé son compte de score grâce à un but de Wouter Weghorst à la 18e minute, il a égalé l’équipe de Sinsheim grâce à un but de Christoph Baumgartner juste avant le coup de sifflet final, spécifiquement à 45. Après cela, la première mi-temps s’est conclue par un score de 1-1.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a été mise en avant à travers un autre objectif de Wouter Weghorst à 52 minutes. Mais plus tard Hoffenheim atteint le tirage au sort avec un peu de Andrej Kramaric à 60 minutes L’équipe visiteuse était en avance sur un nouvel objectif de Wouter Weghorst, qui a ainsi réussi un triplé à la 71e minute, concluant le temps réglementaire avec le résultat de 2-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Jacob Bruun Larsen, Steven Zuber et Munas Dabbur remplacer Sebastian Rudy, Ermin Bicakcic et Florian Grillitsch, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Josip Brekalo, Felix Klaus et Daniel Ginczek, qui est entré par Renato Steffen, Admir Mehmedi et Wouter Weghorst.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Sebastian Rudy et Benjamin Hubner, du Hoffenheim et deux à Maximilian Arnold et Wouter Weghorst du Wolfsburg.

Avec cette victoire à domicile, le Wolfsburg Il s’est classé neuvième avec 31 points, tandis que l’équipe dirigée par Alfred Schreuder C’était à la huitième place avec 33 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Alfred Schreuder fera face à Borussia Mönchengladbachtandis que le VfL Wolfsburg sera mesurée par rapport à la Mayence 05.

Fiche techniqueHoffenheim:Koen Casteels, Kevin Mbabu, Robin Knoche, John Anthony Brooks, Jerome Roussillon, Maximilian Arnold, Xaver Schlager, Josuha Guilavogui, Wouter Weghorst, Renato Steffen et Admir MehmediVfL Wolfsburg:Oliver Baumann, Ermin Bicakcic, Benjamin Hubner, Stefan Posch, Pavel Kaderabek, Sebastian Rudy, Florian Grillitsch, Diadie Samassekou, Robert Skov, Andrej Kramaric et Christoph BaumgartnerStade:Prezero ArenaButs:Wouter Weghorst (0-1, min. 18), Christoph Baumgartner (1-1, min. 45), Wouter Weghorst (1-2, min. 52), Andrej Kramaric (2-2, min. 60) et Wouter Weghorst (2-3, min. 71)