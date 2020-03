Hoffenheim-Bayern est interrompu pour injures contre le président l

Moment historique vécu dans le Rhein-Neckar-Arena de Hoffenheim. En peu de temps, le stade allemand a vécu le visage le plus sombre et le plus porteur d’espoir du sport royal. A la minute 77 et avec 0-6 au tableau d’affichage, l’arbitre Christian Dinglet décide d’interrompre la réunion en raison d’insultes répétées et de messages offensants adressés à l’actionnaire majoritaire du groupe local, Dietmar Hopp.

Depuis le Bayern, le message était unanime: réprimander ce groupe de fans. Le premier, le technicien Hans-Dieter Flick, qui jaillit comme un ressort en direction des ultras. Il a été rejoint par des poids lourds de la garde-robe comme Louange ou Thiago. Peu à peu, d’autres joueurs sont arrivés. Le slogan était le même, ils ont demandé aux fans de cesser leur comportement honteux.

Cela ne s’est pas arrêté là. Légendes historiques du club et poids lourds actuels du conseil d’administration Hasan Salihamid & zcute; i & cacute; et Oliver Kahn Ils sont également descendus sur la pelouse pour montrer leur rejet. Dans les tribunes, le président de Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a approché le président local et a montré son soutien.

Les membres de Hoffenheim et du Bayern ont licencié les fans locaux sous les applaudissements | EFE

Le match était déjà interrompu depuis quelques minutes sur le match des 65 ‘. Mais à cette occasion, la médiation de Flick Il avait permis aux fans de cesser leurs insultes et la réunion avait repris. Cela n’arriverait pas cette fois. L’arbitre est resté ferme dans sa décision et les joueurs se sont dirigés vers le tunnel du vestiaire. Ils y sont restés un quart d’heure ensemble, également avec le personnel d’encadrement et les managers des deux entités.

Après plus de 15 minutes, les joueurs retournèrent sur le terrain. La réunion a repris, mais pas la compétition. Les joueurs des deux équipes ont joué un tour à travers le terrain jusqu’au coup de sifflet final. Après la fin de la réunion, Rummenigge sauté vert à côté de Hopp. Ils sont allés à l’arrière du stade, accompagnés par les joueurs des deux équipes et ont fusionné en applaudissements envers les supporters locaux. Nous verrons si les mesures appropriées sont prises.