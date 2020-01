Hoffenheim Bayern Leverkusen

Samedi prochain à Prezero Arena à 15h30, le Hoffenheim et le Leverkusen le vingtième jour de la Bundesliga.

Il Hoffenheim fait face avec optimisme au match de la vingtième journée pour consolider une course positive après avoir remporté le Werder Bremen dans le Weserstadion 0-3, avec tant de Sargis Adamyan, Davy Klaassen et Christoph Baumgartner. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 19 matches disputés jusqu’à présent en Bundesliga, avec 29 buts en faveur et 30 contre.

Côté visiteurs, le Bayern Leverkusen il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre Fortuna Düsseldorf dans son stade et le Paderborn hors de son terrain, 3-0 et 1-4 respectivement, alors il espère répéter le résultat, cette fois dans le stade de Hoffenheim. Avant ce match, le Bayern Leverkusen Il avait gagné dans 10 des 19 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec 30 buts en faveur et 22 contre.

En référence aux résultats comme locaux, le Hoffenheim Il a gagné quatre fois, a perdu cinq fois et a fait match nul une fois sur 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. En tant que visiteur, le Bayern Leverkusen Il y a un équilibre de six victoires et trois défaites en neuf matchs joués, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce qui devrait faire attention à la Hoffenheim Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Prezero ArenaEn fait, les chiffres montrent trois victoires, sept défaites et deux nuls en faveur de Hoffenheim. La dernière rencontre entre le Hoffenheim et le Leverkusen Dans la compétition, il s’est joué en août 2019 et s’est terminé dans les tableaux (0-0).

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de quatre points. Il Hoffenheim Il arrive au match avec 30 points dans son casier et occupe la septième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont placés en cinquième position avec 34 points.