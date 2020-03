Hoffenheim Hertha BSC

Le Prezero Arena verra samedi à 15h30 le duel entre le Hoffenheim et le Hertha le 26e jour de la Bundesliga.

13/03/2020

Le à 15:38

CET

SPORT.es

Le Hoffenheim arrive au 26e match avec l’intention d’améliorer ses performances au championnat après avoir fait match nul 1-1 contre lui Schalke 04 dans son dernier match. De plus, les locaux ont remporté 10 des 25 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 35 buts pour et 43 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Hertha BSC a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre Werder Bremen lors de leur dernière rencontre, il arrive donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Hertha BSC Il avait gagné dans sept des 25 matches disputés en Bundesliga cette saison et a reçu 48 buts contre et a marqué 32 en faveur.

En référence à sa performance au stade, le Hoffenheim Il a gagné cinq fois, a été battu sept fois et a fait match nul une fois sur 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu en points à sa poche. Aux sorties, le Hertha BSC Il a un équilibre de quatre victoires, quatre défaites et quatre matchs nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur, ce à quoi le Hoffenheim si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés au stade de la Hoffenheim et le bilan est de deux défaites et deux nuls pour l’équipe locale. De plus, les locaux transportent un total de cinq rencontres consécutives sans perdre contre ce rival en Bundesliga. Le dernier match auquel ils ont joué Hoffenheim et le Hertha Dans ce tournoi, c’était en octobre 2019 et s’est terminé avec un résultat de 2-3 pour les locaux.

En analysant le classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que le Hoffenheim Il devance l’équipe visiteuse avec sept points d’avance. Le Hoffenheim Il arrive en neuvième place avec 35 points dans la surface. De son côté, l’équipe visiteuse est treizième avec 28 points.