Hoffenheim, Seifert: “L’hostilité contre Hopp est inacceptable, il n’y a pas de place pour la haine dans le football”

Pendant le match contre Hoffenheim, les supporters du Bayern Munich ont affiché de lourdes banderoles contre le propriétaire de l’équipe à domicile Hopp et le match a été arrêté pendant plusieurs minutes. Après le match, le PDG de Hoffenheim, Christian Seifert, a déclaré: «L’hostilité permanente envers Dietmar Hopp est depuis longtemps inacceptable et doit être sévèrement condamnée. Aujourd’hui, nous avons connu un climat triste dans ce sens. Il n’y a aucune excuse pour ce qui s’est passé. Toutes les personnes impliquées – les joueurs, l’équipe d’arbitrage et les dirigeants du Bayern Munich et de Hoffenheim, ainsi qu’un très grand nombre de visiteurs du stade – ont agi de manière exemplaire dans cette situation et ont donc envoyé un signal clair à certains souverains autoproclamés. de la culture du football, et il n’y aura plus de tolérance. Il ne doit y avoir aucune place pour aucune forme de haine. Cela doit être l’objectif de tout le football professionnel allemand. ”