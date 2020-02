Suivre en direct le match Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Samedi prochain à 15h30, le match de la vingt-deuxième journée de Bundesliga sera joué, qui permettra de mesurer la Hoffenheim et à Wolfsburg dans le Prezero Arena.

14/02/2020

Il Hoffenheim Il attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la vingt-deuxième journée après avoir subi une défaite contre le SC Freiburg lors du match précédent pour un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 10 des 21 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 31 buts en faveur et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, VfL Wolfsburg obtenu un nul face à face contre Fortuna Düsseldorf, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, pour qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. À ce jour, sur les 21 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté sept avec un bilan de 25 buts contre 26 encaissés.

En tant que local, le Hoffenheim Il a remporté cinq fois, a été battu cinq fois et a fait match nul une fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre que les points s’échappent à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. À la maison, VfL Wolfsburg Il a un bilan de quatre victoires, quatre défaites et deux nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc se montrer sérieux dans le duel avec le Hoffenheim Prendre la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Prezero Arena et le solde est de cinq victoires, cinq défaites et deux nuls en faveur de Hoffenheim. La dernière fois qu’ils ont joué Hoffenheim et le Wolfsburg Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est conclu par un match nul 1-1.

Se référant à sa position dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que, avant le différend du match, le Hoffenheim est en avance VfL Wolfsburg avec une différence de cinq points. L’équipe de Alfred Schreuder Il est à la septième place avec 33 points dans le casier. De son côté, le VfL Wolfsburg Il est dixième du tableau avec 28 points.