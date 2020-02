Hoffenheim vs Bayern Munich: composition, nouvelles de l’équipe, dernière chance de Philippe Coutinho, et bien plus!

Après une victoire massive à Stamford Bridge, vous pensez que le Bayern Munich serait plus que prêt à revenir dans la Bundesliga et à maintenir la séquence invaincue de 2020. Cependant, le match contre Chelsea a exigé un lourd tribut, et les Bavarois seront sans Robert Lewandowski pour les quatre prochaines semaines.

Avec près de 40% des buts en championnat du Bayern manquants dans la formation, Hansi Flick a du pain sur la planche en essayant de trouver une stratégie pour battre Hoffenheim. Avec Leipzig respirant le cou du Bayern et le club manquant de loin son joueur le plus important, le match de samedi semble être une lutte difficile.

Nouvelles de l’équipe

Alors que le principal absent des titres est Robert Lewandowski, les blessures supplémentaires sont ce qui aggrave la situation. Ivan Perisic et Kingsley Coman sont tous deux blessés, ce qui limite les options pour les ailes. Javi Martinez vient tout juste de reprendre l’entraînement par équipe cette semaine, ce qui l’a probablement exclu de la sélection, et Niklas Sule est encore loin de faire son retour.

Alors, à quoi ressemblera la programmation? Eh bien, c’est très difficile à dire. Flick a tenu ses cartes près de sa poitrine lors de la conférence de presse, refusant de confirmer si Joshua Zirkzee ou Serge Gnabry ou quelqu’un d’autre prendrait la place de Lewandowski dans l’alignement. La seule chose qu’il a dit, c’est que Philippe Coutinho “jouera certainement”, ce qui nous permettra peut-être de deviner ce qu’il pense.

Maintenant, il y a beaucoup d’options pour une programmation sans Lewandowski, alors voici un article qui les discute tous. Aux fins de l’aperçu d’aujourd’hui, examinons une possibilité qui semble la plus probable. Il s’agit d’un trio de tête de Thomas Muller, Philippe Coutinho et Serge Gnabry, avec Muller en tête, soutenu par un milieu de terrain de trois hommes composé de Leon Goretzka, Thiago Alcantara et Joshua Kimmich.

Si cela ne semble pas idéal, c’est parce que ce n’est pas le cas. Cependant, c’est la chose la plus proche d’une programmation fonctionnelle sans Lewandowski et Coman que nous avons vue cette saison. Contre Tottenham Hotspur en Ligue des champions, Muller est entré en jeu lorsque Coman est sorti blessé et a joué le rôle de l’attaquant unique pour le reste du match (Lewy étant au repos). Dans une course au titre sous haute pression comme celle-ci, Flick devrait compter sur les joueurs qu’il connaît le mieux, donc Thomas Muller sera probablement appelé à jouer en tant qu’attaquant, bien qu’il soit profondément mal à l’aise de jouer en tant que tel.

Avec tous les changements en haut, l’entraîneur ne voudrait probablement pas apporter trop de modifications à une défense qui fonctionne. Alphonso Davies jouera sur la gauche, et son rôle sera de soutenir Coutinho en fournissant de la largeur de ce côté. David Alaba et Jerome Boateng poursuivront leur partenariat au centre arrière, et vous pouvez également vous attendre à ce que Benjaim Pavard reprenne son rôle habituel à l’arrière droit.

Voici donc comment nous pensons que le Bayern Munich s’alignera contre Hoffenheim: