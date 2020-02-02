Hollande, Promes donne la victoire à l’Ajax contre le PSV (1-0)

PAYS-BAS EREDIVISIE, 21ème JOUR
Vendredi 31.01.2020
20:00 AZ ALKMAAR-RKC WAALWIJK 4-0
Samedi 01.02.2020
18:30 ADO DEN HAAG-VITESSE 0-0
19:45 TWENTE-SPARTA 2-0
19:45 FEYENOORD-EMMEN 3-0
20:45 PEC ZWOLLE-GRONINGEN 1-0
Dimanche 02.02.2020
12:15 WILLEM II-HERACLES 1-0
14:30 FORTUNA SITTARD-HEERENVEEN 2-1
14:30 VVV VENLO-UTRECHT 1-1
16:45 AJAX-PSV 1-0
CLASSIFICATION:
AJAX 50
AZ ALKMAAR 47
FEYENOORD 40
WILLEM II 40
PSV 36
VITESSE 35
UTRECHT 34
GRONINGEN 29
HEERENVEEN 28
HERACLES 26
SPARTA 24
TWENTE 24
FORTUNA SITTARD 23
EMMEN 22
PEC ZWOLLE 21
VVV VENLO 20
ADO DEN HAAG 17
RKC WAALWIJK 11