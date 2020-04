Hommage émotionnel de Lionel Messi à «Tito» Vilanova six ans après sa mort

La star argentine du casting de «Blaugrana» a partagé une image émotionnelle sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage à qui était son coach entre 2012 et 2013. «Toujours éternel», a déclaré la «Flea».

‘Tito’ Vilanova a laissé une marque indélébile sur le FC Barcelone. C’est qu’après avoir été assistant de terrain de Pep Guardiola puis se lancer dans le rôle d’entraîneur principal de la distribution ‘blaugrana’, les fans et les footballeurs l’ont accepté avec plus qu’assez. C’est pourquoi, six ans après sa mort, ils se souviennent de lui.

Ce fut le cas de Lionel Messi, qui a partagé samedi dernier une image émotionnelle avec qui était son entraîneur entre 2012 et 2013. Sur la photo, vous pouvez voir Vilanova sur la pelouse du Camp Nou, devant une tribune qui porte un drapeau passionnant. Vous pouvez y voir son visage et la légende “Tito per semper etern” (Titus pour toujours pour toujours, en catalan).

Cette même image, rappelant l’entraîneur qui a combattu une maladie cruelle jusqu’en 2014, avait déjà été publiée quelques heures auparavant dans les différents comptes officiels du FC Barcelone. En eux, le message attaché à l’image était le suivant: “Six ans sans Tito Vilanova. Forever Eternal“