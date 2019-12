Honneurs même alors qu'Everton et Arsenal jouent un match nul

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 2:25

Carlo Ancelotti et Mikel Arteta n'auront pas été impressionnés alors qu'Everton et Arsenal ont disputé un match nul 0-0 à Goodison Park samedi.

Everton a annoncé peu avant le match qu'Ancelotti avait signé un contrat de quatre ans et demi, tandis qu'Arteta était également dans les tribunes après avoir mis le stylo sur papier à Arsenal vendredi.

Ancelotti représente certainement un coup d'État sur le papier pour Everton compte tenu de son CV, mais sortir les Toffees de leur malaise actuel représente un défi très différent de sa tâche habituelle de livrer de l'argenterie dans les plus grands clubs du monde.

Le joueur de 60 ans a immédiatement confirmé qu'il conserverait les services de l'entraîneur Duncan Ferguson, félicitant l'Ecossais pour son travail de patron par intérim.

La seule défaite de Ferguson en quatre matches difficiles est survenue aux tirs au but contre Leicester en Carabao Cup en milieu de semaine et il a utilisé ses notes de programme pour remercier les fans et les joueurs, affirmant que l'expérience avait dépassé ses attentes.

Freddie Ljungberg a connu beaucoup moins de succès depuis qu'il est intervenu à la suite du limogeage d'Unai Emery, remportant un seul de ses six matchs, et cette performance a résumé les problèmes d'Arsenal.

Le match était jonché de passes mal placées et de balles finales inefficaces des deux équipes, avec seulement deux tirs cadrés en 90 minutes.

Il y avait eu un sentiment d'optimisme tangible lorsque les équipes se sont rendues sur le terrain, les deux montrant des changements importants.

Everton a été aux prises avec des blessures et des maladies, mais Ferguson a pu rappeler Fabian Delph, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne et Djibril Sidibe tandis que Ljungberg a fait cinq chances de la défaite décourageante de Manchester City le week-end dernier.

La jeunesse était un thème, avec Emile Smith Rowe donné un premier départ en Premier League aux côtés de Reiss Nelson et Gabriel Martinelli, et Bukayo Saka sélectionné à l'arrière gauche.

Mesut Ozil a été écarté d'une blessure au pied, mais Ljungberg a révélé avant le match qu'il n'aurait pas été impliqué de toute façon en raison de sa réaction à son remplacement contre City.

Regarder Ancelotti et Arteta dans les tribunes aurait peut-être été préférable de se concentrer sur le terrain, telle était la rareté de la qualité exposée au premier semestre.

Everton a au moins offert une certaine intensité et un but et réussi cinq tirs, mais aucun n'était sur la cible, le coup franc de Sigurdsson à la 18e minute étant le plus proche.

Les Toffees ont dû faire face à une autre blessure, pendant ce temps, Alex Iwobi s'est éloigné après seulement 11 minutes avec un problème à la cuisse droite et Cenk Tosun à venir.

Arsenal avait plus de possession mais n'a pas fait grand-chose avec lui, ne réussissant pas un seul effort au but jusqu'à la 44e minute, lorsque Lucas Torreira a bien joué le ballon pour Martinelli, qui a tiré juste à côté.

Les Gunners semblaient plus enflammés après la mi-temps et Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé le premier tir cadré à la 51e minute, son tir instantané d'un corner bien sauvé par Jordan Pickford, même si l'attaquant aurait probablement dû marquer.

Saka, quant à lui, a eu la chance d'échapper à un deuxième carton jaune pour une très haute botte sur Dominic Calvert-Lewin.

Everton a menacé à la 68e minute lorsque le ballon a été coupé pour Calvert-Lewin sur le bord de la surface et son tir a été à moitié bloqué avant que le ballon ne s'étende finalement juste à côté du but du défenseur Calum Chambers.

VAR a recherché une éventuelle pénalité après que le tir de Calvert-Lewin ait touché un Torreira plongeant au bras, mais rien n'a été donné.

Comme il l'avait fait contre Manchester United, Ferguson a choisi de remplacer un remplaçant, bien que cette fois, ce soit Moise Kean qui soit venu, avec un Tosun à l'air furieux, l'homme retiré.

Ferguson à nouveau n'a même pas regardé Tosun alors qu'il marchait et se dirigeait directement dans le tunnel.

Il n’a raté aucune action significative, le coup de sifflet final de l’arbitre Kevin Friend étant un soulagement.