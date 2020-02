Honte de la courbe de Samp: “Identifiez maintenant les chefs de choeur” | Serie A

Comme le rapporte Il Mattino, hier, à Ferraris, il y avait des chœurs de discrimination territoriale qui: “ne sont que de véritables chœurs de haine. Tant que les hymnes amers au Vésuve et à sa lave devront endurer que tout doit détruire prétendre toujours que ce n’est qu’une question de plaisir, de rivalité footballistique et rien d’autre? “. Après l’objectif de Diego Demme, la courbe de la Sampdoria a commencé à entonner ces choeurs honteux: “Lavez-les avec le feu, oh Vésuve, lavez-les avec le feu”, et avant cela: “Oh cholérose, tremblement de terre … Vous devez avoir atteint la hauteur de mesure : la mesure du chantage, de la violence, de l’intimidation. Le pauvre président Ferrero y a mis son visage ce soir-là pour inviter ses fans à s’arrêter. Hier, tout est devenu presque de la cavalerie. Comme si c’était un fond. Ces chœurs Cependant, tout le monde les a entendus, absolument tout le monde. Et cela ne sert pas à justifier l’esprit de compétition sur le terrain. Le juge des sports va désormais relever l’amende habituelle. Les inspecteurs fédéraux, qui auront sûrement écouté, rapporteront et déclencheront les amendes. Les courbes ne seront pas ils ferment plus. Et c’est peut-être aussi vrai. Mais au moins vous pouvez identifier ces ultràs qui ne manquent pas la chance de semer la haine avec les caméras. Bien sûr, vous pouvez, les punir 20. Et voyons si d’autres n’ont pas mal à la gorge “.