Horaire et chaînes du Derbi catalan: voir Barcelone contre Espanyol LIVE via ESPN pour Liga Santander 2020

Le triomphe de la dernière journée contre Alavés et le match nul du Real Madrid, donne à Barcelone la première chance de rester seul en tête du classement du tournoi espagnol, bien que le derby sera un duel compliqué pour Valverde.

Le triomphe de la dernière journée contre Alavés et le match nul du Real Madrid, donne à Barcelone la première chance de rester seul en tête du classement du tournoi espagnol, bien que le derby sera un duel compliqué pour Valverde. .

Barcelone vient à ce match de LaLiga Santander 2020 Comme le seul pointeur. L’équipe de Sa Majesté Lionel messi il prend deux unités du Real Madrid et cherchera un triomphe de visite pour étendre son avantage face aux blancs, qui se retrouveront à cette date devant le toujours compliqué Getafe.

Malgré le temps de chaque équipe, l’entraîneur de Barcelone Ernesto Valvede se souvient que dans un derby, comme celui de son équipe contre l’Espanyol, «les différences de qualification n’existent pas», car ce sont des matchs qui «jouent beaucoup avec le cœur» .

Il avoue avoir remarqué la trajectoire de l’Espanyol lors des derniers matchs ainsi que celle d’Abelardo Fernández, le nouvel entraîneur des bleus et blancs, avec ses différentes équipes et comment il relève ses matchs contre le Barça.

L’entraîneur de Barcelone espère que Leo Messi et Luis Suarez et Arturo Vidal, les derniers qui ont rejoint la formation, sont prêts et ont rappelé que les trois ont effectué des travaux de maintenance pendant les vacances.

Qui ne sera sûrement pas samedi sera le but de départ de Marc André ter Stegen, souffrant de tendinopathie. «Il vient avec quelques problèmes de tendons pendant un certain temps et nous envisageons qu’il pourrait être faible pendant une courte période de temps. Demain (samedi) ne sera pas disponible et pour la Super Coupe, ce sera difficile, alors j’espère que vous pourrez participer au prochain match de championnat », a-t-il déclaré.

Comment se rendent-ils à Barcelone vs Espanyol?

L’équipe de perruche connaît actuellement une situation dramatique dans le classement et a récemment changé d’entraîneur: Abelardo Fernández dirige maintenant le projet. Il est le troisième entraîneur jusqu’à présent cette saison, une situation qui montre le mauvais moment de l’hôte.

Ce sera le premier engagement de l’entraîneur asturien, qui voit le derby comme une occasion de remonter le moral de l’équipe dans ses heures les plus basses. Les costumes partagent ce sentiment et sont prêts à offrir une bonne image à leurs fans, en manque de joie dans cette campagne.

Pour trouver une victoire de l’Espanyol contre Barcelone dans son stade il faut remonter à l’année académique 2017-18, en Copa del Rey (1-0). En Liga, la victoire la plus proche est survenue lors de la campagne 2006-07: un 3-1 avec des buts de Rufete, l’actuel directeur du football professionnel du club, Luis Garcia et Tamudo.

Comment Barcelone et Espanyol se formeraient-ils?

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Calero, Dídac; Wu Lei, Roca, Darder, Pedrosa; Ferreyra et Campuzano

Barcelone: Net; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Luis Suarez et Griezmann

