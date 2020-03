Horaire et où regarder LAFC vs Cruz Azul | 4e Concachampions Ida 2020

Source: Twitter @Rodeztrada

La cour du Banc of California Stadium accueillera la réunion LAFC vs Cruz Azul ce jeudi 12 mars au vers l’extérieur de quarts de finale de la Concachampions. Ensuite, nous indiquons la horaire et où voir le match.

Après avoir donné la surprise et lancé Leon, maintenant LAFC il veut rendre compte d’une autre équipe mexicaine et profiter de la série contre un Croix Bleue Il arrive emballé.

D’autre part, The Machine va essayer de démontrer le bon moment qui vit et d’obtenir une victoire en territoire américain pour arriver à la capitale avec tout en faveur et obtenir le laissez-passer pour les demi-finales.

LAFC contre Cruz Azul: À quelle heure et où regarder en direct

Mexique: 20h30 par Fox Sports

États-Unis: 18 h 30 PT, 21 h 30 HE