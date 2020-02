Horaire et où voir Barcelone

Le calendrier continue de progresser de façon imparable et nous sommes plantés dans le 25e jour de LaLiga Santander qui fera face à la Barcelone contre Eibar Le match se jouera dans le Camp Nou, à Barcelone.

17/02/2020

À 14:19

CET

Esteban García Marcos

Les habitants sont dans le deuxième position avec 52 points et +28 dans le différentiel de buts. Le tirage au sort du Real Madrid et la victoire in extremis contre Getafe ont donné un peu d’air à Barcelone.

De son côté, l’Eibar se réunit 24 points et -10 dans le différentiel de buts, il est donc situé dans le numéro de position 16. Ainsi, les armuriers restent dans une position identique à celle de la saison dernière.

Nous pouvons profiter de la Barcelone contre Eibar ça Samedi 22 février à 16 h 00 Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLiga.

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international LaLiga Santander.

Argentine ESPN3 Sud Bolivie ESPN3 Sud Costa Rica Sky hd République Dominicaine Sky HD, SportsMax 2, Application SportsMax Le sauveur Sky hd Guinée équatoriale SuperSport 7 Africa, DStv Now, SL2G, SL4G Guatemala Sky hd Honduras Sky hd Mexique Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Nicaragua Sky hd Panama Sky hd Espagne Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga Royaume-Uni Premier Player HD, LaLigaTV États Unis beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA Uruguay ESPN3 Sud Venezuela ESPN3 Sud