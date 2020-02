Horaire et où voir Chelsea

Nous approchons de l’épicentre de la Ligue des champions, la cravate commence par assommer et ce premier match de la journée se jouera dans la London Stamford Bridge Stadium dans un duel entre les Chelsea et le Bayern Munich.

23/02/2020 à 22h37

CET

Esteban García Marcos

La vérité est que le Le favori du Bayern est mais lors de leur dernière confrontation en Ligue des champions, l’équipe bleue a pu se débarrasser des Allemands aux tirs au but. De plus, ce sont généralement des matchs avec de nombreux objectifs statistiquement parlant (4,25 par match) donc Un match dynamique et très intéressant est attendu.

On peut voir ce duel entre les Bayern Munich et le Chelsea ce mardi 25 février à 21 h 00. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar Champions League.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international.

Argentine FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur Bolivie ESPN Play Sur, Fox Sports Cône Sud Chili ESPN Play South, FOX Play South, Fox Sports Southern Cone La Colombie Fox Sports Southern Cone, ESPN Play South, FOX Play South République Dominicaine Fox Sports North Cone, FOX Play North Équateur ESPN Play South, FOX Play South, Fox Sports Southern Cone Le sauveur Fox Sports North Cone, FOX Play North Guatemala FOX Play North, Fox Sports North Cone Honduras FOX Play North, Fox Sports North Cone Mexique Fox Sports North Cone, FOX Play North Nicaragua FOX Play North, Fox Sports North Cone Panama Fox Sports North Cone, FOX Play North Paraguay Fox Sports Southern Cone, ESPN Play South Pérou Fox Sports Southern Cone, FOX Play South, ESPN Play South Le Portugal Eleven Sports 2 Portugal Espagne Mitele Plus, Movistar +, Movistar Champions League 1 Venezuela Fox Sports North Cone, ESPN Play South, FOX Play North