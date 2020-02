Horaire et où voir Grenade

Le calendrier continue de progresser de façon imparable et nous a fait traverser l’équateur de la compétition il y a longtemps. Dans le 26e jour de LaLiga Santander qui fera face à la Grenade contre Celtique de Vigo. Le match se jouera dans le Nouveau stade municipal de Los Cármenes, dans la ville de Grenade.

24/02/2020 à 12:36

CET

Esteban García Marcos

Les grenadines ils sont dans le neuvième position avec 36 points et +1 dans le différentiel de buts. Grenade se bat donc avec des équipes très fortes en tête comme Valence ou Villarreal pour de bons résultats.

De son côté, le ensemble de solives rencontre 24 points et -12 dans le différentiel de buts, il est donc situé dans le position numéro 17. Une autre année, Celta de Vigo est au bord de la descente.

Nous pouvons profiter de la Grenade contre Celtic of Vigo ça Samedi 29 février à 21 h 00 Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLiga. Par conséquent, nous aurons besoin de canaux de paiement pour profiter du jeu.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international LaLiga Santander.

Costa Rica Sky hd République Dominicaine Sky hd Le sauveur Sky hd Guatemala Sky hd Honduras Sky hd Mexique Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Nicaragua Sky hd Panama Sky hd Espagne Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar + Royaume Unis Premier Player HD, LaLigaTV États Unis beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS