Horaire et où voir la Real Sociedad

Le calendrier continue de progresser de façon imparable et nous sommes plantés dans le 25e jour de LaLiga Santander qui fera face à la Société réelle contre Valence Le match se jouera dans le Reale Arena, à Donostia.

17/02/2020

À 14:19

CET

Esteban García Marcos

Les txuri-urdin se trouvent dans le huitième position avec 37 points et +8 dans le différentiel de buts. Malgré la bonne saison de la Real Sociedad, leurs derniers matchs auraient pu être meilleurs.

De son côté, l’Eibar se réunit 38 points et +1 dans le différentiel de buts, il est donc situé dans le position numéro 7. Valence maintient une saison très irrégulière.

Nous pouvons profiter de la Société réelle contre Valence ça Samedi 22 février à 18h30 Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLiga.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international LaLiga Santander.

Argentine ESPN3 Sud Bolivie ESPN3 Sud Costa Rica Sky hd République Dominicaine Sky HD, SportsMax 2, Application SportsMax Le sauveur Sky hd Guinée équatoriale SuperSport 7 Africa, DStv Now, SL2G, SL4G Guatemala Sky hd Honduras Sky hd Mexique Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Nicaragua Sky hd Panama Sky hd Espagne Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga Royaume-Uni Premier Player HD, LaLigaTV États Unis beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA Uruguay ESPN3 Sud Venezuela ESPN3 Sud