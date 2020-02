Horaire et où voir l’Atalanta

Nous approchons de l’épicentre de la Ligue des Champions, le lien commence avec le assommer et le match se jouera dans le Stadi Atleti Azzurri d’Italia dans un duel entre les Atalanta et le Valence

16/02/2020 à 23:58

CET

Esteban García Marcos

Il Atalanta il affronte pour la première fois une équipe espagnole dans un match officiel, donc il n’y a pas de données sur une confrontation contre lui Valence. En fait, l’équipe italienne fait ses débuts pour la première fois en Ligue des champions, étant la première à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions avec Leicester. Cependant, vos données ne sont pas bonnes, car Il est tombé lors de ses trois premiers matches de phase de groupes.

On peut voir ce duel entre les Atalanta et le Valence ça mercredi 19 février à 21 h 00. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar Champions League.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international.

