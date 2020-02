Horaire et où voir l’Atlético de Madrid

Nous approchons de l’épicentre de la Ligue des Champions, le lien commence avec le assommer et le premier match sera joué dans le Wanda Metropolitano dans un duel entre les Athlète de Madrid et le Liverpool

16/02/2020 à 23:46

CET

Esteban García Marcos

Il Athlète de Madrid et le Liverpool n’a traversé qu’une seule fois en Ligue des champions, en particulier dans la phase de groupes de 2008/09, mais aucune des parties n’a pu être réglée avec un vainqueur clair, les deux étant à égalité. Ils se sont également réunis Ligue Europa, obtenant une victoire chacune des équipes et deux nuls.

On peut voir ce duel entre les Athlète de Madrid et le Liverpool ce mardi 18 février à 21 h 00. Les chaînes qui le diffuseront sont Mitele Plus, Movistar + et Movistar Champions League.

LISTE DE TÉLÉVISION

Grâce à LiveSoccerTV, nous savons où ce match sera diffusé à l’international.

Argentine ESPN Play South, ESPN2 South Bolivie ESPN Play South, ESPN2 South Chili ESPN2 South, ESPN Play South La Colombie ESPN Play Sur, ESPN2 Colombie Costa Rica ESPN Play North République Dominicaine ESPN Play North Équateur ESPN Play Sur, ESPN2 Andina Le sauveur ESPN Play North Guinée équatoriale SuperSport 5 Africa, Canal + Sport 2 Afrique, SuperSport Maximo, DStv Now Guatemala ESPN Play North Honduras ESPN Play North Mexique ESPN Play North Nicaragua ESPN Play North Panama ESPN Play North Paraguay ESPN2 South, ESPN Play South Pérou ESPN Play South, ESPN2 South Le Portugal Eleven Sports 1 Portugal Espagne Movistar Champions League, Mitele Plus, Movistar + Uruguay ESPN Play South, ESPN2 South Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur