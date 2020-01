Horaire et où voir le Real Madrid

La jour 22 de LaLiga Santanderc’est le Catégorie maximale de football espagnol, débutera sa tournée ce samedi par une confrontation entre les Real Madrid et le Athlète de Madrid. Ainsi, les locaux vous recevront dans le Stade Santiago Bernabéu à ses rivaux.

Le groupe local a 46 points et +26 dans le différentiel de buts, ils sont donc en première position. Madrid a tracé cette saison au détriment du FC Barcelone

De son côté, les visiteurs ils restent avec 36 points et +8 dans le différentiel de buts, Pour ce que ils maintiennent la position numéro cinq. L’Atlético de Madrid n’obtient pas de bons résultats, il est en dessous de Séville et Getafe tout en conservant des résultats dans d’autres compétitions qui sont bien pires, puisqu’ils ont été éliminés de la Copa del Rey par le Cultural Leonesa.

Nous pouvons profiter de ce match entre Real Madrid et le Atlético de Madrid le vendredi 1er février à 16h00. Il sera délivré par Mitele Plus, Movistar + et Movistar LaLIga

LISTE DES HORAIRES

Grâce à LivesoccerTV, nous savons où le match sera diffusé à l’international.

Argentine ESPN3 Sud

Bolivie ESPN3 Sud

Chili ESPN3 Sud

La Colombie ESPN3 Sud

Costa Rica Sky hd

République Dominicaine Sky hd

Équateur ESPN3 Sud

Le sauveur Sky hd

Guinée équatoriale DStv Now, SL4G, SuperSport 7 Afrique

Guatemala Sky hd

Honduras Sky hd

Mexique Sky HD, Blue To Go Video Partout

Nicaragua Sky hd

Panama Sky hd

Paraguay ESPN3 Sud

Pérou ESPN3 Sud

Espagne Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga

États Unis beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz États-Unis

Uruguay ESPN3 Sud

Venezuela ESPN3 Sud