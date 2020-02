Horaire et où voir le Real Madrid

Ce dimanche, afin de compléter la date, le Real Madrid et le Celtic of Vigo ils feront face à leur date avec Jour 24 de LaLiga Santander dans le Santiago Bernabeu.

02/11/2020

Loi.12 / 02/2020 à 10:46

CET

Ronald Goncalves

Dans le premier cas, les locaux dirigés par Zinedine Zidane se positionnent à la place numéro 1 du classement à 52 puntos et +30 dans le différentiel de buts et, par conséquent, sur le point de la table. En ce sens, ses derniers affrontements reflètent une victoire contre l’Osasuna (4-1), une victoire contre l’Atlético de Madrid (1-0), une victoire contre Valladolid (1-0) et une victoire contre Séville (2-1).

En ce qui concerne ses adversaires, L’escouade d’Óscar García est située dans l’el dix-septième place du tableau avec 20 pjusqu’à y -13 dans le différentiel de buts, c’est-à-dire en dehors de la zone de largage. De même, son histoire récente par points de ligue une victoire sur Séville (2-1), une défaite contre Valence (1-0), un match nul avec Eibar (0-0) et un match nul avec l’Athletic Club (1-1).

Le match entre le Real Madrid et le Celtic of Vigo de la 24e jour de LaLiga Santander 2019-2020 cela aura lieu Dimanche 16 février à 21 h 00, Et le match peut être vu en Espagne à travers Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo dans Movistar LaLiga et Movistar +.

LISTE DE TÉLÉVISION

Ceci est la liste des télévisions qui diffusent le jeu dans le monde entier (informations obtenues LiveSoccerTV.com):

Brésil: Regardez ESPN Brésil, ESPN Brésil Canada: beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS CONNECT Canada Costa Rica: Sky HD République dominicaine: Sky HD El Salvador: Sky HD Guatemala: Sky HD Honduras: Sky HD International: Facebook Live, Bet365 Mexique: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Nicaragua: Sky HD Panama: Sky HD Espagne: Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo dans Movistar LaLiga, Movistar + Royaume-Uni: LaLigaTV, Premier Player HD États-Unis: Fanatiz USA, beIN SPORTS en espagnol, beIN SPORTS CONNECT